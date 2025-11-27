Due piedi sinistri il progetto della Diocesi di Bergamo per uno sport più inclusivo

Ecodibergamo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITÀ. Il 7 dicembre, in collaborazione con il Csi, una grande manifestazione in tutta la città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

due piedi sinistri il progetto della diocesi di bergamo per uno sport pi249 inclusivo

© Ecodibergamo.it - «Due piedi sinistri», il progetto della Diocesi di Bergamo per uno sport più inclusivo

News recenti che potrebbero piacerti

due piedi sinistri progetto«Due piedi sinistri», il progetto della Diocesi di Bergamo per uno sport più inclusivo - «Due piedi sinistri» è il nuovo progetto dedicato allo sport inclusivo promosso dalla Diocesi di Bergamo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Come scrive ecodibergamo.it

KalatNissa vince Isabella Salvetti con "Due piedi sinistri" - “Per aver descritto con linguaggio popolare come l’handicap fisico possa diventare irrilevante rispetto ad una diversa fede calcistica”: con questa motivazione la giuria del Kalat Nissa Film Festival, ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Due Piedi Sinistri Progetto