Due negozi sfitti da mesi in via Marsilio Pistritto | Agire perché Padova non si spenga

Allarme vetrine vuote nelle piazze? Troppo forte d'affermare, di certo la preoccupazione c'è. In una delle zone più transitate del centro, tra via Marsilio da Padova e piazza dei Frutti, due vetrine spente da mesi stanno cambiando la percezione di uno dei punti tradizionalmente più frizzanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Due negozi sfitti da mesi in via Marsilio, Pistritto: «Agire perché Padova non si spenga»

