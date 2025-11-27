Droni russi in Moldavia l’ambasciatore nega ma gli portano il relitto davanti al Ministero

La mattina del 25 novembre, mentre la Russia intensificava il suo attacco su larga scala contro l’ Ucraina, diversi droni russi hanno attraversato senza autorizzazione lo spazio aereo della Moldavia. In risposta immediata, il Ministero degli Affari Esteri di Chisinau ha convocato l’ ambasciatore russo Oleg Ozerov, consegnandogli una nota di protesta ufficiale per il grave incidente diplomatico. Davanti ai giornalisti, Ozerov ha espresso dubbi sull’autenticità di una delle fotografie dei droni precipitati nel villaggio di Cuhurestii de Jos: «Guardate, per favore, questa fotografia, sì? Ma voi davvero credete a ciò che si dice, che questo drone abbia semplicemente finito il carburante, sì? E che sia sceso sul tetto, senza distruggersi e senza danneggiare nulla intorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

