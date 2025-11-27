Dritto e Rovescio Conte | Stavamo cambiando il paese sono arrivati i poteri forti
"Stavamo cambiando il Paese, il decreto dignità, lo spazzacorrotti, lo stesso reddito di cittadinanza. Poi ovviamente non ci hanno consentito di completare questa rivoluzione perché sono arrivati i poteri forti, il governo dei 'migliori'": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha detto a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 novembre. Stando ad alcuni sondaggi, Conte sarebbe favorito nelle primarie del campo largo come eventuale premier di centrosinistra. Su questo punto, però, ha detto: "Per noi non è importate chi siede a Chigi, per noi è importante che questo paese cambi veramente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dibattiti accesi, storie reali e temi che toccano la vita di tutti i giorni. “Dritto e Rovescio”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com Vai su Facebook
"Non ho pietà per nessuno! È così la vita di strada!" Musta a #drittoerovescio Vai su X
Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 novembre. In studio Giuseppe Conte - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Segnala corrieredellumbria.it
Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Giuseppe Conte parlerà di sicurezza e delle prospettive per le prossime elezioni politiche - Oggi 27 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . affaritaliani.it scrive
MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 27/11: «CONTE SFIDA DEL DEBBIO, FOCUS SU REGIONALI E SICUREZZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - Domani, giovedì 27 novembre, torna l'appuntamento con "Dritto e rovescio", talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. Riporta agenziagiornalisticaopinione.it