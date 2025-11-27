Dritto e Rovescio Conte | Stavamo cambiando il paese sono arrivati i poteri forti

"Stavamo cambiando il Paese, il decreto dignità, lo spazzacorrotti, lo stesso reddito di cittadinanza. Poi ovviamente non ci hanno consentito di completare questa rivoluzione perché sono arrivati i poteri forti, il governo dei 'migliori'": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha detto a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 novembre. Stando ad alcuni sondaggi, Conte sarebbe favorito nelle primarie del campo largo come eventuale premier di centrosinistra. Su questo punto, però, ha detto: "Per noi non è importate chi siede a Chigi, per noi è importante che questo paese cambi veramente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

