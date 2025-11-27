Dritto e Rovescio Conte | Stavamo cambiando il paese sono arrivati i poteri forti

Liberoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Stavamo cambiando il Paese, il decreto dignità, lo spazzacorrotti, lo stesso reddito di cittadinanza. Poi ovviamente non ci hanno consentito di completare questa rivoluzione perché sono arrivati i poteri forti, il governo dei 'migliori'": il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte lo ha detto a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, nella puntata in onda questa sera, giovedì 27 novembre.  Stando ad alcuni sondaggi, Conte sarebbe favorito nelle primarie del campo largo come eventuale premier di centrosinistra. Su questo punto, però, ha detto: "Per noi non è importate chi siede a Chigi, per noi è importante che questo paese cambi veramente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

dritto e rovescio conte stavamo cambiando il paese sono arrivati i poteri forti

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Conte: "Stavamo cambiando il paese, sono arrivati i poteri forti"

Altri contenuti sullo stesso argomento

dritto rovescio conte stavamoDritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 novembre. In studio Giuseppe Conte - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Segnala corrieredellumbria.it

dritto rovescio conte stavamoDritto e Rovescio, ospiti stasera: Giuseppe Conte parlerà di sicurezza e delle prospettive per le prossime elezioni politiche - Oggi 27 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio . affaritaliani.it scrive

dritto rovescio conte stavamoMEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO” – 27/11: «CONTE SFIDA DEL DEBBIO, FOCUS SU REGIONALI E SICUREZZA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING) - Domani, giovedì 27 novembre, torna l'appuntamento con "Dritto e rovescio", talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Dritto Rovescio Conte Stavamo