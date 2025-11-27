Drammatico episodio di sparatoria | giovane cantante di 22 anni uccisa
omicidio di delarosa a los angeles: dettagli e indagini in corso. La tragica scomparsa di Maria De La Rosa, nota come DELAROSA, ha scosso profondamente la comunità musicale e locale di Los Angeles. La giovane cantante, di appena 22 anni, è stata colpita durante un’aggressione armata avvenuta in un parcheggio a Northridge, quartiere situato nella parte settentrionale della città. In questo approfondimento, verranno analizzati i fatti principali, le tappe delle indagini e le implicazioni legate a questo episodio drammatico. ll fatto: la sparatoria e le prime reazioni. descrizione dell’evento. Il 23 novembre scorso, DELAROSA si trovava in un parcheggio di Northridge insieme ad altre due persone, quando tre soggetti si sono avvicinati e hanno aperto il fuoco, provocando ferite gravi alla giovane artista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
