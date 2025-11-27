Dozza trasferimenti fantasma La Cgil | Nessuno ci informa

Bologna, 27 novembre 2025 - Alla Dozza la situazione è “quasi surreale”. Lo dice la Cgil penitenziaria, parlando della quotidianità dell’istituto "che a quanto risulta dovrebbe continuare a rappresentare un presidio dello Stato – scrivono Salvatore Bianco e Antonino Soletta -. Da notizie raccolte per le vie brevi risulta che, in un’occasione almeno, un detenuto sottoposto a regime speciale sia stato trasferito nella struttura bolognese senza alcun preavviso arrivando tra l’altro di sera, quando il personale in servizio è fisiologicamente ridotto. Nel novembre non ancora concluso – continuano i sindacalisti - vari detenuti sono stati trasferiti alla Dozza, anche in questo caso cogliendo di sorpresa gli operatori a causa di assenza preventiva comunicazione da parte degli organi deputati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dozza, trasferimenti “fantasma”. La Cgil: “Nessuno ci informa"

