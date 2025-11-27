Dovresti smettere di leggere solo brutte notizie | la psicologa spiega i rischi del doomscrolling

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta sviluppando sempre di più il doomscrolling, lo scorrere incessante delle notizie negative sui social, una psicologa spiega l'origine del fenomeno, le ripercussioni e come gestirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

