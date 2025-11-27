Dove vedere in tv Italia-Iran Mondiali calcio a 5 femminile 2025 | orario programma streaming

Sabato 29 novembre andrà in scena il terzo e ultimo impegno della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nella fase a gironi dei Mondiali 2025 nelle Filippine. Le azzurre, inserite nel Gruppo D, affronteranno nella sfida decisiva per la qualificazione l’Iran in un confronto che si preannuncia particolarmente tirato. La formazione allenata da Francesca Salvatore ha iniziato il cammino nelle Filippine con un netto 17-0 contro Panama, per poi cedere il passo al fortissimo Brasile. Un 6-1 quello inflitto dalle verdeoro alle nostre portacolori, non in grado di tenere il campo a dovere nella ripresa e commettendo troppi errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

