doppia trasferta vietata ai tifosi decisione rinviata a oggi

A Castel San Pietro Terme la Spal dovrà rinunciare a Ricci. Il perno del centrocampo di mister Di Benedetto sabato scorso contro il Mesola ha rimediato il quinto cartellino giallo dall’inizio del campionato, che ha fatto scattare in automatico la squalifica per una giornata. Niente Sanpaimola per Ricci, quindi le chiavi del centrocampo spallino saranno affidate con tutta probabilità a Leonardo Mazza, in campo dal primo minuto già col Mesola in coppia con Ricci. A questo punto, bisogna valutare l’assetto tattico: in caso di conferma di 4-2-3-1 potrebbe essere Cozzari ad affiancare Leonardo Mazza in linea mediana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

