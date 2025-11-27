Doppia transizione | 8 giovani su 10 scommettono su IA e green ma in tanti non sanno come fare

Che le nuove generazioni tengano all’ambiente più delle vecchie è risaputo. Che siano abituate a fare ricorso all’IA in misura sempre maggiore anche. Non sono solo sensazioni, lo confermano i dati dell’ultima indagine “Dopo il Diploma”, realizzata da Skuola.net, portale di riferimento per il mondo studentesco, ed ELIS, realtà no profit che forma persone al lavoro. Sulla base delle risposte date dai 2.500 studenti di scuola superiore intervistati, la ricerca ha rilevato, ad esempio, un aumento di quasi il 60% nell’uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale rispetto ai dati raccolti solamente dodici mesi prima: la quota di giovani che dichiara di avvalersene, oggi, raggiunge il 51%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

