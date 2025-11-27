Dopo Francia e Germania torna la leva militare anche in Italia? Crosetto | Presto il piano in Consiglio dei ministri – Il video
«Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare? Se lo deciderà il Parlamento, sì». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, apre alla possibilità di reintrodurre in Italia una forma di leva militare, sulla scia dei piani messi in campo nelle ultime settimane da Francia e Germania. Intervistato dal Tg3, Crosetto ha chiarito che la scelta finale spetterà alle Camere, ma il governo intende avviare una riflessione sul futuro della difesa. «Io penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole », ha detto Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online
