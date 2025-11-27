Dop economy per il Sud dell?eccellenza alimentare un tesoretto di 3 miliardi

Guerra aperta ai prodotti alimentari taroccati e alle illegalità nel settore del cibo. Ci sono voluti 10 anni e cinque Governi, alla fine l?esecutivo Meloni, grazie al pressing del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dop economy, per il Sud dell?eccellenza alimentare un tesoretto di 3 miliardi

Altri contenuti sullo stesso argomento

CISL, IAL TOSCANA ECCELLENZA NELLA PARITA' DI GENERE IAL Toscana, l'ente Cisl per la formazione professionale, è stato selezionato da Economy Group, in collaborazione con RSM, tra le imprese vincitrici dell’Herconomy Award 2025, un riconoscim - facebook.com Vai su Facebook

Sta per scadere il termine per partecipare al Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare”, promosso da @FondCogeme in collaborazione con @Kyoto_Club #economiacircolare #entilocali #imprese #inclusione #recupero #riduzione #riuso Vai su X

Dop economy, per il Sud dell’eccellenza alimentare un tesoretto di 3 miliardi - Ci sono voluti 10 anni e cinque Governi, alla fine l’esecutivo Meloni, grazie al pressing ... Scrive ilmattino.it

Dop Economy: Sud in ripresa, Calabria +8,2% - Due terzi delle regioni italiane migliorano le loro performance: +25% dal 2020 e filiera dell’eccellenza sempre più centrale ... Segnala corrieredellacalabria.it

Dop economy, 20,7 miliardi e un’Italia a due velocità: chi vola e chi frena - La Dop economy italiana continua a crescere: nel 2024 raggiunge 20,7 miliardi di euro, con aumento dell’export a 12,3 miliardi e risultati positivi in 14 regioni. Lo riporta italiaatavola.net