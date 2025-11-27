Donne in carcere in aumento i dati globali e italiani raccontano una crisi ignorata

Il numero di donne incarcerate nel mondo sta correndo più veloce di qualunque previsione. Gli esperti parlano apertamente di una «crisi globale»: secondo le serie statistiche dell’ Unodc e della World Female Imprisonment List dell’Icpr, le detenute crescono a un ritmo quasi triplo rispetto agli uomini. Se la curva resterà invariata, si supererà la soglia del milione. Dal 2000 a oggi la popolazione detenuta femminile è aumentata del 57%, contro il +22% di quella maschile, con un impatto enorme su violenze sessuali, salute, lavoro obbligato e condizioni materiali. Un’emergenza che non riguarda soltanto paesi lontani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Donne in carcere in aumento, i dati globali e italiani raccontano una crisi ignorata

