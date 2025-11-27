Donna racconta i presunti maltrattamenti

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole dietro il paravento scuro. Scorre il racconto di una vita. Certo difficile per una donna che viene da un Paese del Nordafrica. Dove i diritti sono pochi, il rischio di essere ripudiate dal marito dietro l’angolo. Questione di cultura. Usanze. Sicuramente nella lunga deposizione a porte chiuse la giovane ha fatto riferimento anche a queste. Perché è impossibile separare la tradizione, ciò che fuori dall’Italia magari è regola, da comportamenti che potrebbero prefigurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Giovanissimi entrambi, lei s’intravede appena dietro il paravento stando fuori dall’aula, mentre il pm Silvia Benetti domanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

donna racconta i presunti maltrattamenti

© Lanazione.it - Donna racconta i presunti maltrattamenti

News recenti che potrebbero piacerti

donna racconta presunti maltrattamentiDonna racconta i presunti maltrattamenti - Dove i diritti sono pochi, il rischio di essere ripudiate dal mari ... msn.com scrive

donna racconta presunti maltrattamentiViolenza sulle donne, boom di denunce per maltrattamenti a Milano: +31% in tre anni. La Procura: "L'emersione cresce" - Il procuratore Viola e la procuratrice aggiunta Mannella spiegano l’aumento dei casi: più segnalazioni, più specializzazione e un ruolo chiave delle ... Secondo affaritaliani.it

donna racconta presunti maltrattamentiI dati della violenza sulle donne. Crescono gli abusi dentro le mura domestiche - Verisure, realizzato col contributo del Viminale: 28. Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Racconta Presunti Maltrattamenti