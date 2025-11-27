donna racconta i presunti maltrattamenti

Parole dietro il paravento scuro. Scorre il racconto di una vita. Certo difficile per una donna che viene da un Paese del Nordafrica. Dove i diritti sono pochi, il rischio di essere ripudiate dal marito dietro l’angolo. Questione di cultura. Usanze. Sicuramente nella lunga deposizione a porte chiuse la giovane ha fatto riferimento anche a queste. Perché è impossibile separare la tradizione, ciò che fuori dall’Italia magari è regola, da comportamenti che potrebbero prefigurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Giovanissimi entrambi, lei s’intravede appena dietro il paravento stando fuori dall’aula, mentre il pm Silvia Benetti domanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

