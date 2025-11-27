Donna accoltellata dall’ex marito influencer ferma l’uomo | Dovevo fare qualcosa non sono un eroe

Firenze, 27 novembre 2025 – “Ho sbagliato a intervenire? Il cuore mi ha detto che dovevo fare qualcosa, che lo dovevo fermare”. Parla così Marco Achille Gandolfi Vannini, l’imprenditore, influencer, attore e atleta intervenuto martedì 25 novembre in via Solferino, in zona Porta al Prato, per soccorrere una giovane donna aggredita dall’ex coniuge. Firenze, accoltella l'ex compagna. Interviene un influencer L’aggressione in strada, le coltellate contro la giovane donna. Erano circa le 18:40 quando è avvenuta l’aggressione in strada. L’uomo, un tunisino di circa 30 anni, si è scagliato contro l’ex compagna, anche lei 30enne tunisina, accoltellandola al volto con un coltello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna accoltellata dall’ex marito, influencer ferma l’uomo: “Dovevo fare qualcosa, non sono un eroe”

