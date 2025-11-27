Donbass esercito e adesione Nato I nodi che Kiev punta a sciogliere

"La pace è veramente vicina, ma tutto dipenderà da Putin, se accetterà, o meno, il piano di pace aggiornato" fa sapere una fonte del Giornale a Washington. "Ci sono ancora degli angoli da smussare, dettagli superabili, oltre al nodo dei territori ma in linea di massima ci siamo - sottolinea la fonte - Steve Witkoff (l'inviato speciale di Trump per la Russia) andrà a Mosca e poi dipenderà tutto dai presidenti" ucraino, russo e americano. La triade degli ostacoli che si stanno superando riguarda i territori contesi, compresa la centrale nucleare di Zaporizhzhia in mano ai russi, il numero di effettivi delle forze armate ucraine e i rapporti di Kiev con la Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donbass, esercito e adesione Nato. I nodi che Kiev punta a sciogliere

