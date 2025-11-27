Donazioni immobiliari approvata la riforma proposta dal Notariato | ecco cosa cambia

È stata approvata giovedì, in via definitiva, con l’art.44 del Ddl Semplificazioni, la legge che riforma la circolazione dei beni immobili provenienti da donazioni: chi acquista oggi un immobile che il venditore ha ricevuto per donazione avrà la certezza di non doverlo restituire. La riforma recepisce una proposta del Consiglio Nazionale del Notariato. “La legge ha una portata storica: è una grande Semplificazione a favore della circolazione dei beni immobili e un vantaggio per famiglie e operatori del diritto “, si legge nel comunicato del Notariato. Cosa prevede la nuova norma. La norma elimina la possibilità per gli eredi esclusi dalla donazione di agire anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

