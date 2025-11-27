Donald Trump esclude dal G20 del 2026 il Sudafrica che contesta la decisione

27 nov 2025

Il Sudafrica ha contestato la decisione del presidente statunitense Donald Trump di escluderlo dal prossimo vertice del G20, che si svolgerà negli Stati Uniti nel 2026, ricordando di essere membro di diritto del gruppo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

