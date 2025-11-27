Dona… la magia degli animali un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno speciale e lungo fine settimana arricchirà l’offerta natalizia dei mercatini "Lugo Dona", che si terranno al Pavaglione durante quattro weekend nel periodo delle festività. Il secondo di questi sarà dedicato agli animali, con l’iniziativa “Dona. la magia degli animali”. L’evento si svolgerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

dona8230 la magia degli animali un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe

© Ravennatoday.it - "Dona… la magia degli animali", un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe

Altre letture consigliate

dona8230 magia animali fine"Dona… la magia degli animali", un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe - Uno speciale e lungo fine settimana arricchirà l’offerta natalizia dei mercatini "Lugo Dona", che si terranno al Pavaglione durante quattro weekend nel periodo delle festività. Scrive ravennatoday.it

Fare trucchi di magia agli animali fa ridere ma fa anche riflettere - Nell’affollatissima categoria di video di animali domestici che circolano sui social c’è tutto un sottogenere che mostra i proprietari degli animali fare loro scherzi e trucchetti elementari di magia. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dona8230 Magia Animali Fine