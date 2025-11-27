Dona… la magia degli animali un fine settimana dedicato agli amici a quattro zampe
Uno speciale e lungo fine settimana arricchirà l’offerta natalizia dei mercatini "Lugo Dona", che si terranno al Pavaglione durante quattro weekend nel periodo delle festività. Il secondo di questi sarà dedicato agli animali, con l’iniziativa “Dona. la magia degli animali”. L’evento si svolgerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Fare trucchi di magia agli animali fa ridere ma fa anche riflettere - Nell’affollatissima categoria di video di animali domestici che circolano sui social c’è tutto un sottogenere che mostra i proprietari degli animali fare loro scherzi e trucchetti elementari di magia. Riporta ilpost.it