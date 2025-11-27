DON ALDO MEI OPEN DAY CON LABORATORIO

Don Emilio Angeli (Segromigno in Piano) In orario extra scolastico si offre la possibilità di organizzare corsi di vario genere come: - Inglese Potenziato - Recupero Scolastico per Primaria e Secondaria di Primo Grado - Propedeutica alla Scuola Primaria per i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia - Attività LUDICOSPORTIVA Ogni attività verrà effettuata in collaborazione con personale qualificato. Don Aldo Mei (Lucca) Dall’a.s. 20182019 le Scuole della Cooperativa abbracciano la PEDAGOGIA OUTDOOR ovvero una vasta area di pratiche educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno nei suoi diversi aspetti, assunto come ambiente educativo, sviluppando al massimo le opportunità delle attività all’aria aperta (out-door) e la concezione dell’ambiente in sé come luogo di formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - DON ALDO MEI OPEN DAY CON LABORATORIO

Leggi anche questi approfondimenti

OPEN DAY – IIS ALDO MORO di Passo Corese Scopri il tuo futuro con noi! Viale della Gioventù, 30 – Passo Corese 29 novembre 2025 | 13 dicembre 2025 | 10 gennaio 2026 Ore 10:30 e 16:00 Vieni a conoscere da vicino i nostri indirizzi di studio: - facebook.com Vai su Facebook

Per non dimenticare. Messe, libri, mostre e teatro in memoria di don Aldo Mei - Il programma delle iniziative per ricordare il suo sacrificio Lucca, 3 agosto 2023 - Riporta lanazione.it

Don Aldo Mei, il sacrificio. Murales e performance per le commemorazioni - In occasione dell’80° anniversario della fucilazione del sacerdote da parte nei nazisti, ecco le iniziative che coinvolgono anche i giovani. Secondo lanazione.it

La storia di don Aldo Mei, fucilato dai nazisti a Lucca perché dava rifugio agli ebrei: «Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio» - Il 4 agosto del 1944 i nazisti fucilarono don Aldo Mei sulle mura di Lucca, colpevole di aver ospitato e dato rifugio a ebrei sottraendoli alla deportazioni nei lager e nei campi di sterminio. Riporta corrierefiorentino.corriere.it