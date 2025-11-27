Dominik Paris stringe i denti | sarà in gara oggi a Copper Mountain!
Dominik Paris sarà al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain. L’altoatesino ha stretto i denti e ha recuperato per la gara di quest’oggi, che prenderà il via nella serata italiana (ore 19.00). Sarà l’inizio della stagione della velocità per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, che torna nella località del Colorado quarantanove anni dopo l’ultima volta. Sono stati dunque sciolti tutti i dubbi sulla presenza di Paris, che qualche giorno fa si era procurato una distorsione alla caviglia durante un allenamento in slalom gigante. Il veterano azzurro è rimasto successivamente a riposo, ma ha poi ripreso gli allenamenti e dunque correrà quest’oggi in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sono ore di terapia per Dominik Paris, dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata lunedì in allenamento a Copper Mountain. “Sono di buon umore e alla fine non c’è niente di rotto – ha detto Paris -, e quando è così si tratta solo di avere pazienza. Certo, fa un - facebook.com Vai su Facebook
Durante un allenamento in gigante a Copper Mountain Dominik Paris ha inforcato una porta riportando una distorsione alla caviglia sinistra Soltanto alla vigilia dell'appuntamento capiremo se l'azzurro dovrà rinviare il suo debutto nella stagione olimpica # Vai su X
Dominik Paris stringe i denti: sarà in gara oggi a Copper Mountain! - Dominik Paris sarà al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain. Riporta oasport.it
Sci, Coppa del Mondo: Dominik Paris vince la discesa libera di Kvitfjell, Odermatt secondo - Dominik Paris si regala una giornata da sogno in Coppa del Mondo di sci alpino, confermando il suo feeling speciale con la pista Olympiabakken di Kvitfjell. Da sportmediaset.mediaset.it