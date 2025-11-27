Dominik Paris stringe i denti | sarà in gara oggi a Copper Mountain!

Dominik Paris sarà al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain. L’altoatesino ha stretto i denti e ha recuperato per la gara di quest’oggi, che prenderà il via nella serata italiana (ore 19.00). Sarà l’inizio della stagione della velocità per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, che torna nella località del Colorado quarantanove anni dopo l’ultima volta. Sono stati dunque sciolti tutti i dubbi sulla presenza di Paris, che qualche giorno fa si era procurato una distorsione alla caviglia durante un allenamento in slalom gigante. Il veterano azzurro è rimasto successivamente a riposo, ma ha poi ripreso gli allenamenti e dunque correrà quest’oggi in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

