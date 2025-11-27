domenica 30 novembre su rai 1 il film carosello in love con ludovica martino e giacomo giorgio protagonisti il video di amicait

(askanews) – L’Italia degli anni ’50 e’60 rivive nel film tv Carosello in love interpretato da Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, su Rai 1 il 30 novembre in prima serata. Siamo nel 1957 e in Rai si sperimenta questa nuova forma di intrattenimento legata ad un messaggio pubblicitario. La protagonista del film diretto da Jacopo Bonvicini è una ragazza volitiva e acuta, che si affaccia al mondo della tv e cerca un proprio ruolo in quell’universo maschile dove incontra un regista con grandi aspirazioni cinematografiche. Ludovica Martino ha spiegato: «Mi è piaciuto il fatto che fosse molto rivoluzionaria per il tempo e che combattesse per i suoi diritti, andasse persino contro la sua famiglia per potersi affermare e per poter trovare un posto felice per lei, per se stessa, nel mondo». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Domenica 30 novembre su Rai 1 il film "Carosello in love" con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio protagonisti. Il video di Amica.it