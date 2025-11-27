Domani sciopero generale Cobas e di tutti sindacati di base

Tempo di lettura: 2 minuti I Cobas e tutto il sindacalismo di base hanno convocato per l’intera giornata di domani, 28 novembre, lo sciopero generale di tutti i settori privati e pubblici, “a cui avremmo voluto partecipasse anche la Cgil per ripetere la grande e assai produttiva unità del 3 ottobre scorso: ma i nostri appelli non sono stati ascoltati e la Cgil ha preferito scioperare da sola e fuori tempo massimo il 12 dicembre quando l’iter della Legge di Bilancio sarà in conclusione”. La Confederazione Cobas – si legge in una nota – invita a scioperare per massicci investimenti nella scuola, sanità, trasporti, con il taglio drastico delle spese militari; la stabilizzazione di tutti i precarie e dei lavoratoritrici in appalto della Pa; aumenti salariali che recuperino quanto perso (circa il 30%) nell’ultimo ventennio; l’adeguamento delle pensioni alla inflazione, rendendole pari all’ultimo stipendio in servizio; la riduzione dell’orario di lavoro e l’introduzione per legge del salario minimo; la fine del sostegno militare allo Stato di Israele, in solidarietà con la lotta del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Domani sciopero generale Cobas e di tutti sindacati di base

Argomenti simili trattati di recente

Venerdì 28 novembre 2025, ma per i treni già da domani sera, l’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT – hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore - facebook.com Vai su Facebook

#23novembre Domani #sciopero di 4 ore delle lavoratrici e dei lavoratori Mercitalia del Gruppo Fs Protesta per la #sicurezza sul lavoro a seguito grave infortunio in scalo merci Marcianise ? La nota unitaria tinyurl.com/23bx9ce3 @fsitaliane Vai su X

Scatta lo sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre: orari a rischio e fasce garantite - Sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre 2025: stop a treni, servizi regionali e trasporto pubblico locale. Scrive greenme.it

Domani sciopero generale Cobas e di tutti sindacati di base - I Cobas e tutto il sindacalismo di base hanno convocato per l'intera giornata di domani, 28 novembre, lo sciopero generale di tutti i settori privati e pubblici, "a cui avremmo voluto partecipasse anc ... Riporta msn.com

Domani c'è sciopero dei trasporti a Roma: venerdì a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni - Fasce di garanzie, treni garantiti e tutte le informazioni per spostarsi in città ... Si legge su romatoday.it