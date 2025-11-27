Dodici nuove guardie eco-zoofile giurano a Palazzo San Giorgio
La sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di dodici nuove guardie eco-zoofile. A presiedere l’atto solenne è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e dei familiari dei volontari. Un clima di forte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
