Dodici nuove guardie eco-zoofile giurano a Palazzo San Giorgio

La sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio ha ospitato la cerimonia di giuramento di dodici nuove guardie eco-zoofile. A presiedere l’atto solenne è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni coinvolte e dei familiari dei volontari. Un clima di forte. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

dodici nuove guardie ecoReggio Calabria, a Palazzo San Giorgio il giuramento di dodici nuove guardie eco-zoofile davanti al sindaco Falcomatà - Hanno prestato giuramento otto guardie appartenenti all’ANPANA GEPA e quattro appartenenti all’Associazione Fare Ambiente ... msn.com scrive

