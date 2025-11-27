Dodici ’Mini Bike’ donate da Aned ai Centri dialisi della provincia
L’ Associazione Aned Aps (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) ha donato all’ Ausl Romagna, dodici Mini Bike accessori per letti bilancia, che verranno distribuite presso tutti i Centri dialisi della Provincia di Forlì - Cesena. Grazie a questa donazione, i pazienti dializzati potranno ora eseguire un’attività fisica regolare, monitorata ed in piena sicurezza, capace di migliorare la resistenza cardiovascolare, prevenire la perdita di massa muscolare, contrastare la debolezza fisica e favorire il benessere generale riducendo lo stress, l’ansia e migliorando la qualità del sonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
