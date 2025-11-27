Dodici donne e l’Avis per il calendario 2026

27 nov 2025

Il gratificante successo ottenuto dalla presentazione del calendario 2026 ( "Di buon cuore, di buon sangue": cingolane del Novecento ) ha anticipato il pranzo sociale che la sezione dell’Avis di Cingoli ha organizzato per le 12.30 di domenica rnel Ristorante dei Cingoli. Patrocinato dal Comune con sensibile disponibilità, l’incontro che si è svolto nell’auditorium Santo Spirito gremito di pubblico, ha ricevuto unanimi consensi: l’iniziativa, finora è l’unica dedicata alle donne che la dirigenza dell’Avis sensibilizza per sollecitare l’adesione di donatrici: attualmente su 456 unità le donne sono 193. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

