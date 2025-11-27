Dodici coperti e una coppia con un curriculum stellare Nel Polesine il ristorante da provare

Nella barchessa di una villa del Seicento, in provincia di Rovigo, c'è un ristorante (e non solo) da tenere d'occhio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

