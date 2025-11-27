Documenti falsi per ingresso e soggiorno in Italia 13 georgiane arrestate

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale a carico di 44 cittadine di origine georgiana e di un loro connazionale uomo, di età compresa tra i 38 e i 66 anni, indagati per i reati di ingresso e soggiorno irregolare nel. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Documenti falsi per ingresso e soggiorno in Italia, 13 georgiane arrestate

