Documenti contraffati maxi operazione | coinvolta anche Pordenone
Anche il territorio pordenonese è finito nel mirino di un'inchiesta della Procura di Modena che ha portato all'arresto di 13 donne di nazionalità georgiana accusate di possesso di documenti falsi. L'operazione, condotta il 26 novembre dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena, ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Se c’è un incidente, è colpa del noleggiatore. Se c’è una rapina, è colpa del noleggiatore. Se i documenti risultano falsi… indovina? Sempre colpa del noleggiatore. Quando il cliente ruba l’auto nessuno ne parla. Quando sbaglia il noleggiatore ? prima pagin - facebook.com Vai su Facebook
Riciclaggio di auto a Modugno: tre arresti, sequestrato camion con documenti falsi Vai su X
Milano, sequestro di 1.500 Labubu contraffatti: maxi operazione della Guardia di Finanza - Individuato un deposito con merce priva di certificazioni e destinata alla vendita sul mercato cittadino. Come scrive milanolife.it
Falsi documenti agli immigrati, fino a 5mila euro per una pratica: l’operazione tocca anche la Toscana - Roma, 12 luglio 2025 – Fino a 5mila euro per documenti falsi che consentivano agli stranieri di entrare ‘legalmente’ in Italia. lanazione.it scrive
Documenti falsi per i migranti, 9 arresti in tutta Italia. Controlli anche a Savona - Anche Savona è coinvolta nella maxi operazione della polizia contro l’immigrazione clandestina. Riporta ilsecoloxix.it