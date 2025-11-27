Documentazione di conclusione incarichi PNRR a firma del Dirigente – Con modelli di attestazione conclusione incarichi

Con il presente contributo analizzeremo le fasi conclusive delle attività progettuali sostenute col PNRR che le istituzioni scolastiche si trovano a dover affrontare nella gestione amministrativo-contabili eo nella fase di chiusura degli incarichi attribuiti al personale interno eo esterno. Scarica i documenti – Riservata agli abbonati Speciale fondi PNRR e PN 21-27 Contenuti in arrivo: PCTO . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

? Lista “Fico Presidente”: confermata l’esclusione dei candidati irpini. C'erano 40 firme in più nella documentazione. Dopo oltre sei ore dalla conclusione dell’udienza, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la esclusione dei candidati irpini della lis - facebook.com Vai su Facebook

Personale ATA, in arrivo le risorse per incarichi specifici e progetti PNRR. Per le pratiche pensionistiche si attende la conclusione della rilevazione - In questi giorni le scuole stanno ricevendo comunicazioni ufficiali riguardanti l’assegnazione di ulteriori fondi destinati alla retribuzione degli incarichi specifici del personale ATA, previsti dal ... Riporta tecnicadellascuola.it

Scuola, i fornitori beffati dal Pnrr. “Beni consegnati ma lo Stato non paga” - Lavagne interattive, tablet, stampanti 3D, robot, proiettori e software di apprendimento sono arrivati. Come scrive repubblica.it

Incentivi, Pnrr e incarichi trainano le costruzioni - La spinta degli incentivi fiscali e del Pnrr fanno volare imprese di costruzioni, società di ingegneria e di progettazione integrata. Come scrive ilsole24ore.com