Docenti del Convitto Nazionale di Benevento premiate con con European Quality Label

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per il Convitto Nazionale Benevento che celebra un risultato di straordinario rilievo nel panorama della didattica europea e dell’innovazione educativa. Le docenti Pompea Nocera e Anna Caserta insegnanti della Scuola Primaria di San Filippo, hanno infatti ottenuto non solo il National Quality Label, ma anche il prestigiosissimo European Quality Label per il progetto eTwinning “Kidizen”, riconoscimento che certifica la qualità eccellente del lavoro svolto a livello europeo. Le insegnanti hanno guidato con grande passione e competenza gli alunni delle classi 5C e 5D, rendendoli protagonisti attivi di un percorso di collaborazione digitale e interculturale che ha unito scuole di diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Docenti del Convitto Nazionale di Benevento premiate con con European Quality Label

Altre letture consigliate

NEWS - Si concluderanno lunedì 17 novembre nelle aule del Convitto Nazionale di piazza Sett’Angeli, a Palermo, i laboratori tematici che hanno visto per tre giornate decine di ragazzi al lavoro insieme a docenti ed esperti di moda e immagine per il progett - facebook.com Vai su Facebook

Benevento, il tour in bici degli studenti alla scoperta dell'Oasi Lipu - L'associazione, infatti, è impegnata sia in attività didattiche in aula e negli spazi circostanti ... Lo riporta ilmattino.it

Docenti e studenti del Convitto Nazionale a "lezione" nel bosco - E' stata una giornata diversa per i 70 docenti ed educatori del Convitto Nazionale di Palermo, che stamane hanno partecipato al progetto di formazione "Educare nel Bosco: Pratiche ... ansa.it scrive

«Io X Benevento» e Convitto «Giannone»: percorsi anti-dispersione scolastica - Nell'ambito dell'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, ... Da ilmattino.it