Dna di Sempio compatibile con quello sulle unghie di Chiara Poggi? La difesa dell’indagato | Nessun timore i dati non incastrano Andrea
Garlasco (Pavia) – Il dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Andrea Sempio: di fronte a quella che appare come la grande novità nelle indagini sul delitto di Garlasco, la difesa dell’indagato manifesta tranquillità: nessuna svolta. I dati vanno letti nella loro complessità, lontano dai sensazionalismi. Il punto. "Le indiscrezioni riguardano meri dati biostatistici e non una perizia completa: anche ove fossero stati correttamente interpretati, non saremmo né sorpresi né preoccupati: sarebbe solo confermato quanto sostenevano, cioè che non è una comparazione individualizzante e, soprattutto che il Dna è misto: quindi se venisse confermato che l'autore dell'omicidio è uno non avrebbe già per questo valore probatorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
