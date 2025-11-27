Distribuzione diretta di farmaci chiusura per inventario il 27 e 28 novembre
Il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà chiuso per inventario giovedì 27 novembre e per l’intera giornata di venerdì 28 novembre. L’attività riprenderà con i consueti orari di apertura al pubblico lunedì. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
