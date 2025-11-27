Disney Jr ritorna su Sky
Un ritorno gradito attende i piccoli telespettatori più piccoli di Sky. Dal prossimo 1° dicembre si riaffaccia, infatti, sulla pay tv Disney Jr. con un’offerta che ha come obiettivo quello di accompagnare i bambini in età prescolare nelle prime grandi scoperte attraverso giochi, musica, magia e tante avventure con le storie e i personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni. Per stimolare la fantasia dei bambini, Disney Jr. proporrà ogni giorno serie tv e cartoni animati amati dai più piccoli e dalle loro famiglie: da La casa di Topolino, dove Topolino e i suoi amici accompagnano i bambini tra gioco e scoperta, a Spidey e i suoi fantastici amici, con i piccoli supereroi Marvel pronti a insegnare il valore dell’amicizia e del lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
