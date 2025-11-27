Discarica con amianto sulla strada panoramica

Una discarica con onduline in amianto rinvenuta in via Castel Morrone a Caserta. Lo segnala la Guardia Agroforestale Italiana in una nota. I cumuli di rifiuti, si legge, sono stati rinvenuti all’esito di un sopralluogo al quale hanno partecipato il dirigente vicario Andrea Palmese e il vice capo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Discarica con amianto sulla strada panoramica

