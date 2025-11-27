Cultraro 5,5 Prende due gol su cui non può niente, viene chiamato spesso in causa specie nel primo tempo. Sulla terza rete ha grosse responsabilità con una respinta maldestra. Vesprini 4,5 In sofferenza costante, il Brescia spadroneggia sulla sua corsia. Non riemerge dal tunnel degli spogliatoi. (1’ st Zini 6 Si mette al centro e la linea difensiva un po’ migliora). Pezzola 6 Fa in tempo a segnare la rete del momentaneo vantaggio, poi deve uscire per infortunio. Con lui in campo si era ancora uno a zero. (dal 30’ pt Zoboletti 5 Si piazza centrale e la Samb becca due gol in tre minuti). Chelli 5 Balla con tutta la linea difensiva rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Disastro Vesprini, Scafetta non pervenuto. Sbaffo non incide