Disagi al PalaRuggi | Qua fa un gran freddo

Disagi per gli utenti del PalaRuggi. Lo segnala un lettore, che riferisce in particolare di quanto accaduto nei giorni scorsi alla palestra Querzé. Nella struttura, la numero 3 dell’impianto comunale di via Oriani, solitamente destinata agli allenamenti di basket giovanile, anche l’altra sera "si percepiva un gran freddo – protesta il lettore in una mail rivolta anche al sindaco Marco Panieri e al gestore Geims –. A nulla è contato l’intervento del personale, i termoconvettori non hanno funzionato per tutto il tempo della nostra permanenza. Per non parlare della temperatura negli spogliatoi del basket". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

