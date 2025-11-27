DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre | beffa Inter Atalanta a valanga LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Champions League alle ultimissime di mercato La tre giorni europea è iniziata bene per le squadre italiane. Napoli e Juventus hanno fatto il loro dovere, con le vittorie con Qarabag e Bodo Glimt. Si prosegue, stasera, con un’altra emozionante serata di Champions. DIRETTA Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) L’ Inter, a punteggio pieno, cerca conferme preziose in casa dell’ Atletico Madrid, nel primo vero big match europeo della stagione. Trasferta difficile anche per l’ Atalanta, che giocherà in casa dell’ Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre LIVE Vai su X
+++ Maltempo, anche Prato chiude tutte le scuole - Diretta - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Tutte le notizie del 24 novembre: il Como supera la Juve in classifica, Sassuolo-Pisa 1-2 LIVE - Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato. Secondo calciomercato.it
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: vincono Fiorentina e Bologna, Roma ko in casa per 2-1 con il Plzen LIVE - Serve creare i presupposti per arrivare ad una buona ... Si legge su calciomercato.it