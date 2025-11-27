Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Champions League alle ultimissime di mercato ed Europa League Si è chiusa la due giorni di Champions League, con un bilancio positivo per le italiane. Tre vittorie, una sola sconfitta, quella dell’Inter a Madrid maturata negli ultimi secondi. Oggi invece tocca alle altre tre azzurre tra Europa League – Roma e Bologna – e Conference, la Fiorentina. Chivu (Ansafoto) – calciomercato.it Oggi però è anche un po’ il tempo di analisi e magari qualche critica soprattutto per i nerazzurri di Chivu, che continuano a giocare bene ma a raccogliere poco, soprattutto nei big match. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 27 novembre LIVE