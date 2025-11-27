Diretta gol Europa League | Roma Midtjylland alle 18 Bologna Salisburgo alle 21 e non solo Segui sintesi cronaca e live di tutti i match della giornata

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della quinta giornata Scendono in campo per la quinta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate in due orari differenti contro Midtjylland e Salisburgo per proseguire la marcia verso gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol europa league roma midtjylland alle 18 bologna salisburgo alle 21 e non solo segui sintesi cronaca e live di tutti i match della giornata

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21 e non solo. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della giornata

Approfondisci con queste news

diretta gol europa leagueRisultati Europa League, classifica/ Diretta gol live score della 5^ giornata (oggi 27 novembre 2025) - Risultati Europa League, classifica: quinta giornata del super girone, Roma contro la capolista Midtjylland e Bologna che ospita il Salisburgo. Si legge su ilsussidiario.net

Roma-Midtjylland LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League - Gasperini punta su Soulé e Pellegrini a supporto di Dybala. Scrive fanpage.it

diretta gol europa leagueRoma-Midtjylland, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Gol Europa League