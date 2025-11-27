Diretta gol Europa League LIVE | Roma Midtylland 2-0 | raddoppio di El Shaarawy

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della quinta giornata Scendono in campo per la quinta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate in due orari differenti contro Midtjylland e Salisburgo per proseguire la marcia verso gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol europa league live roma midtylland 2 0 raddoppio di el shaarawy

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: Roma Midtylland 2-0: raddoppio di El Shaarawy

Scopri altri approfondimenti

diretta gol europa leagueRoma-Midtjylland 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di El Aynaoui e El Shaarawy - Midtjylland di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

diretta gol europa leagueRoma-Midtjylland, il risultato in diretta LIVE - Il Midtjylland è l'unica squadra con una percentuale di vittorie del 100% (4 vittorie) nell'Europa League in corso, nonché quella che ha segnato il maggior numero di gol (11), effettuato il maggior ... Riporta sport.sky.it

Bologna-Salisburgo, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League - Salisburgo, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita di Europa League ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Diretta Gol Europa League