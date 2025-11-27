Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della quinta giornata Scendono in campo per la quinta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate in due orari differenti contro Midtjylland e Salisburgo per proseguire la marcia verso gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: Roma Midtylland 2-0: raddoppio di El Shaarawy