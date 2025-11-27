Diretta gol Europa League | Bologna Salisburgo 4-1 Roma Midtjylland 2-1! Ecco tutti i risultati di giornata

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della quinta giornata Scendono in campo per la quinta giornata della League Phase di Europa League Roma e Bologna, impegnate in due orari differenti contro Midtjylland e Salisburgo per proseguire la marcia verso gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol europa league bologna salisburgo 4 1 roma midtjylland1602 1 ecco tutti i risultati di giornata

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League: Bologna Salisburgo 4-1, Roma Midtjylland 2-1! Ecco tutti i risultati di giornata

Leggi anche questi approfondimenti

diretta gol europa leagueRoma-Midtjylland 2-1, risultato finale della partita di Europa League: gol di El Aynaoui e El Shaarawy, gli highlights - Midtjylland di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

diretta gol europa leagueBologna-Salisburgo 3-1, il risultato LIVE della partita di Europa League - Imbattuto nelle ultime 11 partite tra tutte le competizioni, il Bologna prova ad accelerare in Europa League. Come scrive sport.sky.it

diretta gol europa leagueRisultati Europa League, classifica/ Bologna a riposo sull’1-1! Diretta gol live score (27 novembre 2025) - Risultati Europa League, classifica: quinta giornata del super girone, Roma contro la capolista Midtjylland e Bologna che ospita il Salisburgo. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Gol Europa League