DIRETTA Fiorentina-Aek Atene 0-1 Dzeko colpisce la traversa

Firenzetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 83' MANDRAGORA! Conclusione dal limite del numero 8 della Fiorentina che esce di poco sopra la traversa.82' OCCASIONE AEK! Palla dentro per Jovic, decisivo l'intervento di Comuzzo che salva un gol.80' Cambio nell'Aek: esce Gacinovic, autore del gol, entra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

diretta fiorentina aek atene 0 1 dzeko colpisce la traversa

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Aek Atene 0-1, Dzeko colpisce la traversa

Contenuti che potrebbero interessarti

diretta fiorentina aek ateneFiorentina-AEK Atene: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - I Viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro il Magonza, il club greco per tentare il colpaccio a Firenze ... Da tuttosport.com

diretta fiorentina aek atenePagina 2 | Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario - 2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. Lo riporta corrieredellosport.it

diretta fiorentina aek ateneDIRETTA/ Fiorentina Aek Atene (risultato 0-0) video streaming tv: Dzeko con Gudmundsson! (27 novembre 2025) - Diretta Fiorentina Aek Atene streaming video tv: tre settimane dopo la sconfitta di Mainz i viola tornano in campo in Conference League. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Diretta Fiorentina Aek Atene