DIRETTA Fiorentina-Aek Atene 0-1 Dzeko colpisce la traversa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 83' MANDRAGORA! Conclusione dal limite del numero 8 della Fiorentina che esce di poco sopra la traversa.82' OCCASIONE AEK! Palla dentro per Jovic, decisivo l'intervento di Comuzzo che salva un gol.80' Cambio nell'Aek: esce Gacinovic, autore del gol, entra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Conference League, Fiorentina-AEK Athens 0-1 dopo 45’: gol di Gacinovic Stadio Franchi Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/articoli/2025/11/conference-league-fiorentina-aek-atene-streaming-cronaca-testuale-diretta-firen - facebook.com Vai su Facebook
In campo Bologna-Salisburgo per l'Europa League e Fiorentina-Aek Atene per la Conference - DIRETTA e FOTO #ANSA Vai su X
Fiorentina-AEK Atene: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference League - I Viola vogliono rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro il Magonza, il club greco per tentare il colpaccio a Firenze ... Da tuttosport.com
Pagina 2 | Dove vedere Fiorentina-AEK Atene in tv? Sky o Dazn, orario - 2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko. Lo riporta corrieredellosport.it
DIRETTA/ Fiorentina Aek Atene (risultato 0-0) video streaming tv: Dzeko con Gudmundsson! (27 novembre 2025) - Diretta Fiorentina Aek Atene streaming video tv: tre settimane dopo la sconfitta di Mainz i viola tornano in campo in Conference League. Scrive ilsussidiario.net