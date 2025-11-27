CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 68' Altro cartellino giallo, stavolta ai danni di Pongracic che trattiene Zine.65' Arrivano anche i primi cambi nell'Aek Atene: escono Pereyra e Koita, ed entrano Mantalos e Zine.63' Doppia ammonizione nel giro di pochi secondi per l'Aek Atene: prima è Pereyra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Aek Atene 0-1, annullato gol a Ranieri