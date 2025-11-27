Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025 26 25 Novembre | Palinsesto Telecronisti
Giovedi 25 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 ROMA - MIDTJYLLAND alle 21 BOLOGNA-SALISBURGO e FIORENTINA - AEK ATENEApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport TV8 Europa Lea. 🔗 Leggi su Digital-news.it
