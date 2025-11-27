Dipendenti licenziati a Milano da Paramount | Lasciata a casa in maternità ho una figlia di 6 mesi

La protesta dei 35 dipendenti licenziati da Paramount a Milano. "Lasciati a casa senza preavviso anche lavoratori con figli a carico o vicini alla pensione, categorie protette". 🔗 Leggi su Fanpage.it

dipendenti licenziati milano paramountDipendenti licenziati a Milano da Paramount: “Lasciata a casa in maternità, ho una figlia di 6 mesi” - Forzati ad uscire, senza avere certezze sul nostro futuro e senza nessuna apertura nel valutare soluzioni alternative". Scrive fanpage.it

dipendenti licenziati milano paramountA Milano protesta dipendenti Paramount Italia contro 35 licenziamenti - A Milano protesta dei lavoratori di Paramount Italia sotto la sede dell'azienda che ha annunciato 35 licenziamenti, un terzo degli oltre 110 dipendenti, nell'ambito di un ... Lo riporta quotidiano.net

Nessun dietrofront, Paramount vuole licenziare 35 dipendenti a Milano - L'azienda non vuole tornare sui suoi passi, rischiano il posto 30 tra impiegati e quadri, oltre a cinque dirigenti ... Si legge su milanotoday.it

