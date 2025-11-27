Dipendenti licenziati a Milano da Paramount | Lasciata a casa in maternità ho una figlia di 6 mesi
La protesta dei 35 dipendenti licenziati da Paramount a Milano. "Lasciati a casa senza preavviso anche lavoratori con figli a carico o vicini alla pensione, categorie protette". 🔗 Leggi su Fanpage.it
