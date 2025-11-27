"Il salone risulta eccessivamente freddo, soggetto a correnti d’aria generate dal continuo ingresso e uscita dell’utenza, e soprattutto si registra prima il fermo dell’impianto di riscaldamento e poi un voler tenere la temperatura a 20 gradi in un ambiente con enorme dispersione di calore, circostanza che accentua il disagio e l’esposizione al freddo". Inizia così la lettera che il segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono ha inviato al sindaco Giuseppe Sala, alle assessore Alessia Cappello e Gaia Romani e al dg Christian Malangone per segnalare le " condizioni microclimatiche presso il Salone anagrafico di via Larga ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dipendenti dell’Anagrafe con il giubbotto: "Temperature basse, subito una soluzione"