Dipendente sindacalista licenziata dopo il marito dalla Hospital Service | la Cgil sciopera

Una dipendente della Hospital Service di Mozzagrogna sarebbe stata licenziata perché sindacalista: è quanto denuncia delegata della Filctem Cgil Abruzzo Molise annunciando uno sciopero.La giornata di sciopero è in programma il 9 dicembre per tutti i dipendenti."La delegata eletta Rsu dopo.

