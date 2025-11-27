Diocesi di Perugia rinnovati i vertici della Fondazione San Lorenzo e dell' Istituto per il sostentamento del clero
Nuove nomine in diocesi. Rinnovati i vertici di due importanti enti di governo della chiesa perugina: la Fondazione di carità San Lorenzo e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.In data 24 novembre l’arcivescovo Ivan Maffeis ha nominato il consiglio direttivo della Fondazione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
