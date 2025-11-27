Dio li ha creati perché fossero mangiati | il divieto al consumo di carne di cane a Giacarta divide l’opinione pubblica

C’è la descrizione precisa di un momento di vita quotidiana, nel reportage di AFP sull’ Indonesia, dove è stato annunciato un provvedimento che punta allo stop del consumo alimentare di cani, gatti e pipistrelli, per prevenire il ritorno della rabbia. Si descrive un uomo che mangia da solo seduto davanti a una bancarella vuota a Giacarta. L’uomo si chiama Alfindo Hutagaol: nel suo piatto ci sono riso, sambal verde e carne di cane alla griglia. Un pasto che, nella capitale indonesiana, è ora vietato. A Giacarta il divieto è stato annunciato ufficialmente e ha un periodo di transizione di 6 mesi prima dell’applicazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dio li ha creati perché fossero mangiati”: il divieto al consumo di carne di cane a Giacarta divide l’opinione pubblica

Leggi anche questi approfondimenti

Creare le condizioni perché le donne siano realmente libere di lavorare fuori casa e di gestire il proprio denaro - facebook.com Vai su Facebook

Papa Francesco: Angelus, “Dio non ci ha creati per la tomba”. “Ognuno di noi sia vicino a quanti sono nella prova” - Così il Papa, guidando la recita dell’Angelus trasmesso in diretta streaming dalla biblioteca privata del ... Si legge su agensir.it

ASIA/TERRASANTA - “Dio vi ha creati non per aver paura, ma per amarvi gli uni e gli altri, per costruire e per collaborare insieme”: Messaggio di Natale del Patriarca ... - Il messaggio degli Angeli, nel giorno del Natale è quello di non avere “paura e insicurezza” perchè “è nato un Salvatore”. fides.org scrive